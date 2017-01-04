مجلس الأمة يستأنف أشغاله يوم 15 جانفي الجاري

عقد مكتب مجلس الأمة إجتماعا له اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، وقرر إستئناف أشغاله يوم 15 جانفي الجاري.

وأوضح بيان للمجلس أن مكتب المجلس "درس وأقر مشروع برمجة الأشغال التشريعية للمجلس وذلك في الفترة من 15 الى 19 جانفي 2017 ". وأضاف البيان أن الاجتماع "خصص لدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، حيث نظر في 15 سؤالا شفويا شمل الوزارة الأولى وقطاعات الداخلية، الصحة، التربية الوطنيةـ الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والمناجم، السكن والعمران، الطاقة، الموارد المائية والبيئة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التجارة والثقافة". وفي هذا السياق، قرر مكتب المجلس "اعتماد هذه الأسئلة الشفوية واحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط". كما درس مكتب المجلس "عددا من الأسئلة الكتابية التي شملت قطاعات الصحة، التربية الوطنية والصناعة و وافق على احالتها على الحكومة". أما البند الثالث من جدول الأعمال فقد "خصص للاجراءات المتعلقة بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة".