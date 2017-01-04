وزارة التجارة تهدد.. عقوبات للتجار المتلاعبين بالأسعار

كشف مدير ضبط النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن عقوبات صارمة تنتظر التجار المضاربين بأسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن هناك فرق تفتيش للرقابة على أرض الميدان وبمختلف مناطق الوطن.

وأكد عبد العزيز في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار من طرف بعض التجار والمسجلة على مستوى العديد من المواد خاصة الاساسية غير قانونية وغير مبررة.وأوضح ذات المتحدث، أن المواد الأساسية واسعة الاستهلاك أسعارها مقننة ومهما كانت الظروف يمنع منعا باتا رفع أسعارها فوق ما حدد من طرف الدولة، وستفرض إجراءات صارمة من طرف لجان الرقابة على التجار المضاربين .كما أشار، ممثل وزارة التجارة بأن هناك مخزون جيد من المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها وعلى مستوى جميع دواوين الضبط منها وفي كل ولايات الوطن.