الاطاحة بعصابة الكاغول و استرجاع 168 رأس من الماشية بالجلفة

تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية البينين من الاطاحة بعصابة الكاغول واسترجاع 168 رأس من الماشية تم الاستيلاء عليها من اسطبل أحد الرعاة بمنطقة البينين بعدما تخلى عنها أفراد العصابة على بعد 4 كيلومتر من مكان الحادث، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف المصدر، أن مصالح الامن استقبلت المسمى (ب.أ) البالغ من العمر 68 سنة، الذي بلغ عن سرقة 210 رأس من الماشية من اسطبل الراعي.

وأشار البيان، إلى أنه حسب تصريحات صاحب الماشية فإنه في حدود الساعة الثانية صباحا، قام 4 أشخاص ملثمين باقتحام منزل ابن الراعي المسمى(س.ب) والبالغ من العمر 41 سنة، أين قامو بتوثيقه رفقة زوجته ة استولوا على 210 رأس من الغنم و لاذو بالفرار.

الجدير بالذكر، أن فرق البحث والتحري تمكنت في حدود الساعة التاسعة صباحا من استرجاع 168 رأس من بين رؤوس الماشية المسروقة عثر عليها على بعد 4 كيلومتر من مكان الحادثة، بعدما تخلى عنها أفراد العصابة.

هذا و لاتزال فرق البحث والتحري تواصل تحقيقاتها للوصول إلى الفاعلين و توقيفهم و استرجاع المتبقي من الماشية.