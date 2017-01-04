الأفافاس.. هناك مناورات لإدخال الجزائر في دوامة العنف

دعت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الأربعاء، سكان ولاية بجاية سيما منهم الشباب إلى التحلي باليقظة من أجل إفشال مناورات المتهورين " معربة عن "قلقها" حيال "تدهور" الوضع في هذه الولاية عقب نداء مجهول المصدر لإضراب التجار.وأكد حزب الأفافاس في بيان لفدراليتها ببجابة أنها تتابع بكثير من الاهتمام تطور هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، وكذا محاولات إدخال الولاية في دوامة العنف. كما أشار الحزب في بيانه إلى أنه كان ولازال يناضل من أجل الحق في الإضراب والتظاهر السلمي للتعبيرعن المطالب المشروعة للسكان، داعيا الجزائريين إلى التجند والتنظيم السلمي للمطالبة بحقوقهم مع التحلي بالوعي والتعقل ونبذ العنف.الجدير بالذكر، أن إضرابا جزئيا غير قانوني مس يوم الاثنين الفارط النشاط التجاري على مستوى ثلاث ولايات بوسط البلاد حيث قام بعض التجار بغلق محلاتهم احتجاجا حسب قولهم على ارتفاع أسعار بعض المواد وذلك استجابة لدعوات مجهولة المصدر أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.