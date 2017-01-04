فك لغز مقتل سائق أجرة بالرويبة يطيح بشبكة لسرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالحميز لدارالبيضاء، من الاطاحة بشبكة متكونة من 8 أشخاص، تحترف سرقة السيارات، إلى جانب تفكيك لغز مقتل سائق سيارة الأجرة بالرويبة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وذكر البيان، ان التحقيق كشف النقاب عن قضية مقتل سائق سيارة الأجرة نوع 301 ، الذي وجد مقتولا بتاريخ 26/12/2016 ببلدية الرويبة، بعد تعرضه للخنق بواسطة حبل على مستوى الرقبة، وطعنات بواسطة خنجرعلى مستوى البطن، والذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا بشأنها، وإعترف أفراد العصابة باقترافهم الجريمة الشنعاء وطريقة تنفيذها وحسب ذات المصدر فإن المشتبه فيهم 8 ، تم إيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش . وتعود حيثيات القضية، حسب المصدر إلى 29 ديسمبر 2016 ، على الساعة التاسعة مساء أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحميز، التابعة لكتيبة الدارالبيضاء، بلاغا من احد المواطنين مفاده تعرض شخص لإعتداء، متبوع بسرقة سيارة رونو سامبول . وأضاف البيان، انه على الفور تم تشكيل دورية التنقل إلى عين المكان، أين عثروا على الضحية وهو في عراك مع أحد الفاعلين في حين أن شريكه قام بسرقة السيارة ولاذ بالفرار . وقد تم توقيف، المشتبه فيه الأول مع نقل الضحية لتلقي الإسعافات نتيجة تعرضه لإعتداء عنيف، كاد أن يودي بحياته . وأفاد المصدر، أنه بعد إستجواب الموقوف الأول ق.ك، كشف عن شريكه الذي قام بسرقة السيارة ويتعلق الأمرب ب.س، وقد تم حسب المصدر، وضع كمين محكم، بأحد المناطق المعزولة خارج مدينة الحميز، والذي كلل بالقبض على المشتبه فيه الثاني . وقدم هذا الاخير، رفقة شخصين آخرين من أفراد العصابة على متن سيارة من نوع هيونداي أتوس، مع إسترجاع السيارة المسروقة حيث أبدوا مقاومة عنيفة عند القبض عليهم. وجاء في البيان، أن محققي الدرك الوطني قاموا بدراسة جميع حالات وطرق تنفيذ سرقة السيارات على مستوى العاصمة، وكذا الإستعانة بالوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة، أين تم فك خيوط عدة قضايا تتعلق بسرقة السيارات ونفذتها هذه العصابة التي قامت بسرقة 9 سيارات منتهجة نفس الأسلوب. وأضاف البيان، أن العصابة تعمد إلى إستدراج أصحاب السيارات، من محطات نقل المسافرين إلى أماكن معزولة ومظلمة، أين يقوم الراكب الخلفي بخنق السائق بواسطة حبل، أما الراكب الأمامي فيقوم بنزع مفتاح السيارة بعد التخلص من السائق، عن طريق الإعتداء عليه بالضرب واللكمات أوبالسلاح الأبيض . وتقوم العصابة، حسب البيان بسلب السيارة منه، حيث تكون سيارة أخرى في إنتظارهم لفتح الطريق لهم إلى الوجهة التي يقصدونها، وهي ولايات الشلف، المدية، المسيلة، بومرداس، وتنقلت مصالح الدرك إلى هذه الولايات وتم توقيف باقي أفراد العصابة، وإسترجاع ثلاثة سيارات، كانت تستعمل في تنقلات العصابة وسيارة مسروقة. وتم حسب المصدر، تقديم المشتبه فيهم وبتاريخ 02/01/2017، بعد إستكمال إجراءات التحقيق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء، لتورطهم في جناية "تكوين جمعية أشرار، وجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بضرفي التعدد واستعمال وسيلة، الذي أمر بإيداع الموقوفين البالغ عددهم 8 أشخاص، الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.