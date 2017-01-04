إصابة شخص وزوجته في إنفجار غاز بسيدي بلعباس

أصيب اليوم الأربعاء شخصان بجروح إثر انفجار غاز بمسكن ببلدية سيدي بلعباس، حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن انفجار الغاز وقع داخل مسكن كائن بشارع مقداد بن عامر بلدية سيدي بلعباس مما تسبب في إصابة شخصين رجل وامرأة يبلغان 41 و70 سنة على التوالي.

وقد تم نقل الجريحين اللذين يعانيان من حروق من الدرجة الأولى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية وفقا لما أشير إليه.