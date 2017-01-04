توقيف شخص قام تخريب 4 سيارات بسعيدة

تمكنت عناصر، الأمن الحضري بسعيدة، مؤخرا من القبض على شخص تسبب في تخريب أربع سيارات، حسبما علم اليوم الأربعاء، لدى ذات السلك الأمني، الذي أوضح أن هذه العملية تمت بحي النصر، اثر تلقي ذات المصالح لاتصال هاتفي يفيد بوجود شخصين ملثمين يحملان أسلحة بيضاء، ويقومان باقتحام سيارة قصد السرقة. ومكنت عملية التدخل السريع، للعناصر المختصة، من توقيف أحد المشتبه فيهما، الذي كان في حالة سكر في عين المكان، في حين لاذ شريكه بالفرار، كما أشير إليه. وتم تقديم المشتبه فيه، الموقوف البالغ 18 سنة من عمره، أمس الثلاثاء، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة، للنظر في قضيته فيما يجري البحث عن شريكه، في عملية التخريب.