مساهل يتحادث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا

تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، مع رئيس المجلس الاعلى للدولة بليبيا، عبد الرحمان السويحلي، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر. ويندرج هذا اللقاء، في اطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا، كما تمحور أيضا حول التطورات الاخيرة للوضع بهذا البلد، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية. في ذات الصدد ذكر، مساهل بالموقف الذي لطالما دافعت عنه الجزائر، لدى جميع الأطراف الليبية من اجل التوصل الى حل سياسي للنزاع، يقوم على الاختيار الحر لليبيين في انتهاج طريق الحوار الشامل، والمصالحة الوطنية بكل سيادة ودون أي تدخل أجنبي. من جهة أخرى، ذكر الوزير ايضا، بأن هذه التسوية تشكل البديل لتسوية الأزمة في ليبيا، الذي من شأنه أن يحافظ على الوحدة والسلامة الترابية للبلد وسيادته الوطنية وانسجامه الاجتماعي، يضيف ذات المصدر. ومن جهته، اشاد عبد الرحمان السويحلي، بالدور الذي لعبته الجزائر، واسهامها الفعال بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بهدف مرافقة الاطراف الليبية، على درب الحوار والمصالحة الوطنية من أجل استعادة السلم والأمن والاستقرار، حسب البيان.