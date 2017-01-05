بالصور والفيديو وفاة إمرأة بعد أن دهستها سيارة بالعاصمة

لقيت إمرأة، اليوم الخميس، حتفها بعد أن دهستها سيارة في الحميز بالعاصمة.

وتدخلت الحماية المدنية مباشرة بعد تلقي معلومات من فرقة الدرك الوطني، بوقوع حادث على مستوى الحميز، حيث نقلت الجثة الى مصلحة حفظ الجثث. للإشارة، شهد طريق الحميز شلل في حركة المرور بعد غلقها من قبل مصالح الدرك الوطني، لنقل الجثة من مكان الحادث.