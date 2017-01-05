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بالصور والفيديو وفاة إمرأة بعد أن دهستها سيارة بالعاصمة

  • 05/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالصور والفيديو وفاة إمرأة بعد أن دهستها سيارة بالعاصمة تحميل الملف

لقيت إمرأة، اليوم الخميس، حتفها بعد أن دهستها سيارة في الحميز بالعاصمة.

وتدخلت الحماية المدنية مباشرة بعد تلقي معلومات من فرقة الدرك الوطني، بوقوع حادث على مستوى الحميز، حيث نقلت الجثة الى مصلحة حفظ الجثث. للإشارة، شهد طريق الحميز شلل في حركة المرور بعد غلقها من قبل مصالح الدرك الوطني، لنقل الجثة من مكان الحادث. 


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موضوع : بالصور والفيديو وفاة إمرأة بعد أن دهستها سيارة بالعاصمة
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تعقيب
1 لاحول ولاقوة إلا بالله السعودية 2017/01/05
الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها ويجمعهم في الجنة
اللهم اغفر لها وارحمها
اللهم اغفر لها وارحمها
اللهم اغفر لها وارحمها
اللهم نقها من الذنوب والخطايا والطف بها وعافها واعف عنها
وارزقها الفردوس الاعلى من الجنة
اللهم آمين
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  • عريض
  • مائل
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