توقيف 100 شخصا بتهم إجرامية في ظرف أسبوع بوهران

أوقفت مصالح الأمن الولائي بوهران 94 شخصا خلال هذا الأسبوع الذي تزامن واحتفالات نهاية السنة الميلادية وذلك في إطار عمليات متفرقة لمكافحة شتى أنواع الجرائم، حسبما علم اليوم الخميس لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

ففي الفترة الممتدة ما بين 25 ديسمبر 2016 وجانفي الجاري نفذت مصالح الأمن لا سيما في إطار التنسيق ما بين مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي وكذا أمن الحواضر 243 عملية شرطة شملت مختلف أنحاء المجمع الحضري لمدينة وهران وأفضت إلى توقيف 43 شخصا وفق نفس المصدر.

وقد تمّ تحويل هؤلاء الموقوفين أمام العدالة التي أمرت بإيداع 10 منهم رهن الحبس تورطوا في قضايا الحيازة على المخدرات وحمل السلاح الأبيض المحظور والسّرقات بمختلف أنواعها وغيرها. ومن جهة أخرى، وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها بغية تعزيز التواجد الأمني تزامنا وحلول السنة الميلادية الجديدة 2017 قام عناصر أمن دائرة عين الترك التي تتميزبطابعها السياحي بتنفيذ عملية شرطة واسعة النطاق واستهدفت محاربة أوكار الجريمة وكذا نقاطها السّوداء بإقليم الإختصاص.

وأسفرت هذه العملية عن تحويل 40 شخصا إلى مقر أمن الدائرة لفحص الهوية على مستوى قسم المحفوظات أين تبين أن من بين الموقوفين يوجد 9 أشخاص مبحوث عنهم وفقا لأوامر بالقبض صادرة عن العدالة حيث انهم متابعون في قضايا متنوعة مثل المتاجرة بالمخدرات والضرب والجرح العمديان.

ويتراوح أعمار هؤلاء ما بين 22 و40 سنة كما أن معظمهم معتاد الإجرام حسبما أشار إليه نفس المصدر مضيفا أنه تم تحويلهم إلى العدالة بموجب إجراء قضائي تم انجازه في حقهم. وفي نفس الاطار أفضت عملية شرطة نفذتها مصالح أمن دائرة أرزيو في إقليم اختصاصها إلى تفكيك جماعة أشرار وتوقيف عناصرها السبعة الذين تراوح أعمارهم ما بين 24 و43 سنة.

وقد اختص نشاط هذه "العصابة" التي تم ترصد حركة عناصرها في إطار تحريات في المتاجرة بالمخدرات حيث اتضح أيضا أنهم معتادو الاجرام. كما أسفرت عملية الشرطة ذاتها إلى توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية نقل وبيع الخمر من دون ترخيص .