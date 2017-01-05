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وزارة الشؤون الدينية ترسل تعليمة مستعجلة للأئمة حول أحداث بجاية

  • 05/01/2017
  • النهار اون لاين
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وزارة الشؤون الدينية ترسل تعليمة مستعجلة للأئمة حول أحداث بجاية تحميل الملف

أرسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة لمديرياتها بخصوص خطبة الجمعة ليوم الغد، دعت من خلالها الأئمة إلى نبذ العنف وتوجيه التذكير بمفاسد العبث بأمن البلد، بالاضافة الى تضمين الخطبة بمحاور تتحدث عن نعمة الأمن والاستقرار على أنها من أعظم ما امتن الله به على عباده وتالتحذير من الدعوات التي تثير القتنة وتزرع الخوف، وكذا التذكير بحرمة النفوس والاموال والممتلكات وتحريك التعدي عليها.

وجاءت إلتفاتة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد الأحداث التي عرفتها بعض الولايات على غرار بجاية، التي شهدت أعمال شغب من تخريب وحرق للمنشآت والمؤسسات التجارية، بعد دعوات منقبل أطراف مجهولة بغية اشعال نار الفتنة في الجزائر وضرب استقرارها وجرها نحو ما يضر البلاد.

 

 

موضوع : وزارة الشؤون الدينية ترسل تعليمة مستعجلة للأئمة حول أحداث بجاية
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(1 )

تعقيب
الجزائر
2017/01/05
لماذا تلومون هذا الشعب المسكين و تنسون هذه السلطة المتسلطة على الجزائريين لولا استفزازاتها المتكررة لما خرج هذا المواطن المغبون الى الشارع الجزائربين جميعهم واعيين لقد جربوا المظاهرات السلمية الحضرية للمطالبة بحقوقهم المشروعة لكن بدون جدوى شتموا و ضربوا و طردوا و عوملوا كالحيوانات
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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