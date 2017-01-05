وفاة 52 شخصا وإصابة 337 آخرين بجروح إثر حوادث المرور في ظرف أسبوع

لقي 52 شخصا حتفهم فيما أصيب 337 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 201 حادث مرور عاينته مصالح الدرك الوطني في الفترة الممتدة من 27 ديسمبر إلى 2 جانفي الجاري.

وتصدرت ولاية الجزائر قائمة الترتيب في عدد الحوادث بإحصائها لـ 13 حادث مرور تلتها كل من ولايتي المدية و عين الدفلى بـ 10 حوادث لكل منهما، متبوعة بالبليدة و المسيلة بثمانية حوادث لكل ولاية. و حسب ذات الحصيلة، فإن الأسباب المتعلقة بالسائقين تبقى في مقدمة العوامل التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث بـ"160 حادثا" و هو ما يعادل "79.60 بالمائة" من العدد الإجمالي لها، لتأتي بعدها الأسباب المتعلقة بالمارة و تلك المتعلقة بحالة المركبات بـ 16 حادثا (7.96 بالمائة) وفي الأخير الأسباب ذات الصلة بحالة الطريق والمحيط بتسعة حوادث (4.48 بالمائة).

أما فيما يخص الأسباب العامة، فقد تسببت السرعة المفرطة في وقوع 61 حادثا من العدد الكلي لها، وهو ما يمثل 30.35 بالمائة، متبوعة بالتجاوزات الخطيرة بـ24 حادثا (11.94 بالمائة) ثم لامبالاة المارة التي كانت وراء وقوع 16 حادثا و هو ما يعادل 7.69 بالمائة، تليها الأسباب المتبقية والتي تتلخص في عدم احترام الإشارات ومسافة الأمن و القيام بالمناورات الخطيرة وانفراز العجلات وتغيير الإتجاه بدون الإشارة، فضلا عن الطريق اللزجة والسياقة في حالة سكر وغيرها.