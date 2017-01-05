بوطرفة يؤكد تكفل شركات القطاع بانشغالات مناطق الجنوب في التكوين والتوظيف

أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، اليوم الخميس بالجزائر، أن انشغالات المناطق الجنوبية وخاصة ولاية ادرار فيما يخص التكوين والتوظيف في قطاع الطاقة والنشاطات المرتبطة بها قد تم التكفل بها بشكل كبير خاصة من طرف مجمع سوناطراك والشركات التابعة له.

وخلال جلسة علنية للاسئلة الشفهية بمجلس الأمة تراسها عبد القادر زوبيري نائب رئيس المجلس كشف بوطرفة انه ينتظر الشروع قبل نهاية السنة الجارية في انجاز مركز للتكوين في مجال المحروقات والطاقات المتجددة بأدرار في الوقت الذي تواصل فيه الشركات العمومية الناشطة في مجال الطاقة على غرار مجمع سوناطراك وفروعه التكفل بتكوين وتمهين شباب الولاية في مهن الطاقة. ووفقا للارقام التي قدمها الوزير ردا عن سؤال شفهي طرحه العضو بوجمعة زفان فقد تم توظيف 1.600 شاب من أدرار ما بين سنتي 2013 و 2015 منهم 199 شابا تلقوا تكوينا تمهيديا في حين تم توظيف 590 شابا اخر من ذات الولاية خلال الفترة ما بين جانفي و نوفمبر من 2016 منهم 13 تم تكوينهم. بالموازاة مع ذلك قامت شركات القطاع العمومية والخاصة بتكوين وتدريب 250 متربصا و ممتهنا ما بين سنتي 2014 و 2016. كما سمحت نشاطات هذه الشركات بولاية ادرار بخلق 7.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر.

من جهة أخرى اسفرت مسابقة التوظيف التي اطلقتها سوناطراك شهر ديسمبر 2014 عن قبول 50 شابا جامعيا من ولاية ادرار للتكوين بالشركة اي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من مجموع المترشحين المقبولين منهم 20 مهندسا و 30 تقنيا ساميا. اما خلال المسابقة الثانية التي اطلقها المجمع شهر اكتوبر 2016 والموجهة خصيصا لشباب الولايات الجنوبية فقد تم تسجيل مشاركة 250 مترشحا من ولاية ادرار من أجل الحصول على 28 منصب شغل منهم 17 اطارا وفقا لتوضيحات بوطرفة.

من جهة اخرى استفادت 18 مؤسسة مصغرة من ولاية ادرار من عقود مناولة مع مجمع سوناطرك خلال الفترة ما بين 2013 و 2015 يضيف الوزير.