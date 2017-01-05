حجز أزيد من 9 ألف هاتف محمول و 500 كاميرا مراقبة بحاسي مسعود

تمكن أفراد الجمارك، اليوم الخميس، بحاسي مسعود 80 كلم جنوب-شرق ورقلة، من حجز 9.740 هاتف نقال من مختلف العلامات بلواحقها و 500 كاميرا مراقبة، حسب ما علم لدى مصالح هذه الهيئة النظامية.

وتم إثر استغلال لمعلومات تفيد بحركة مشبوهة للقيام بنشاط تجاري غير قانوني العثور على هذه البضاعة على متن شاحنة مقطورة على مستوى المنطقة الصناعية بحاسي مسعود كما أوضح ذات المصدر. كما أسفرت هذه العملية المشتركة بين أفراد الفرقة المختصة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة والفرقة المتنقلة للجمارك بحاسي مسعود عن حجز كمية من المكملات الغذائية المختلفة الأصناف والأنواع 240 علبة و 185 قارورة، يضيف المصدر. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأزيد من 16 مليون دج كما تمت الإشارة إليه.