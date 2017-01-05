سلال يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا لدى الرئيس بوتفليقة

استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جيمس فيكتور غبيهو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما، لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما افاد به بيان، لمصالح الوزير الأول. وحسب ذات المصدر، تم خلال هذا اللقاء التطرق الى المسائل المرتبطة بالوضع في افريقيا، وسير الهيئات الافريقية، وذلك عشية انعقاد القمة ال28 للاتحاد الافريقي، مضيفا أن اللقاء سمح بتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في المنطقة. وقد جرى اللقاء بحضور، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.