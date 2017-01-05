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سلال يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا لدى الرئيس بوتفليقة

  • 05/01/2017
  • الوكالات
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سلال يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا لدى الرئيس بوتفليقة تحميل الملف

استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جيمس فيكتور غبيهو،  المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما، لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  حسبما افاد به بيان، لمصالح الوزير الأول.  وحسب ذات المصدر، تم خلال هذا اللقاء التطرق الى المسائل المرتبطة بالوضع في افريقيا، وسير الهيئات الافريقية، وذلك عشية انعقاد القمة ال28 للاتحاد الافريقي، مضيفا أن اللقاء سمح بتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في المنطقة. وقد جرى اللقاء بحضور، وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.

 

 

 

 

موضوع : سلال يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا لدى الرئيس بوتفليقة
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(2 )

تعقيب
1 amine الجزائر 2017/01/05
شكرا على هذا التطبيق
0
تعقيب
2 amine الجزائر 2017/01/05
هنالك فوضى بولاية تيارت بسبب ارتفاع الاسعار نريد حلول
0
  • عريض
  • مائل
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