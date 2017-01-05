بوشوارب: الجزائر ستكون بلدا اقتصاديا ناشئا في 2019

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الخميس، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية سطيف أنه تم استرجاع العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين الذين تحصلوا على أراضي ولم يجسدوا مشاريعهم، أين تم تمكين الراغبين في الاستثمار من العقار الصناعي حيث تم إنشاء 22 منطقة صناعية.من جهة أخرى أكد بوشوارب، أن سنة 2017 ستكون للمناولة خاصة وأن قانون المالية حمل عديد التحفيزات الموجهة للمستثمرين في هذا النشاط ، مضيفا أن مشروع وحدة إنتاج العجلات المطاطية بالمنطقة الصناعية لسطيف الذي تجري أشغال إنجازه سيدخل حيز الإنتاج نهاية السنة الجارية بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 2 مليون وحدة فيما تقدر احتياجات السوق الوطنية حوالي 6 ملايين وحدة ما ستمكن من دخول ميدان مناولة قطاع السيارات.وكشف الوزير أن الجزائر ستكتفي ذاتيا هذا العام بمنتوج الفوسفات والذي سيوجه الفائض منه فيما بعد للتصدير خاصة نحو الصين والهند.وبشأن تصدير الإسمنت أوضح وزير الصناعة والمناجم أن التحضير جاري لإنجاز أرضيات لهذا الغرض على مستوى الموانئ مذكرا بأن الحكومة قررت تحفيز الصناعات الناشئة أملا في أن تصبح الجزائر سنة 2019 بلدا ناشئا.