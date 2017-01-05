لعمامرة يتحادث مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مع الوزير الغاني السابق للشؤون الخارجية، جيمس فيكتورغبيهو، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر، بصفته مبعوث خاص لرئيس جمهورية غانا. وفي تصريح للصحافة، عقب اللقاء قال غبيهو، أن المحادثات تناولت المسائل المتعلقة بالاتحاد الافريقي، من بينها الطلب الذي تقدم به بلده للجزائر، من أجل دعم ترشحه ضمن هيئات المنظمة الافريقية، خلال القمة المقبلة المزمع عقدها باديس أبابا. واذ وصف المحادثات، التي أجراها مع الوزير الاول عبد المالك سلال، ورمطان لعمامرة، بالمثمرة، اكد غبيهو، جودة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وتطابق وجهات نظرهما، حول العديد من القضايا التي تقوم على القيم المشتركة. ودعا غبيهو، في هذا الصدد الى تعزيز اكثر للتشاور والتعاون و توسعيهما، الى ابعد من الصعيد الثنائي بمواصلة الاضطلاع بدور الريادة على الصعيد الافريقي. للتذكير سبق، و أن استقبل جيمس فيكتور غبيهو، من طرف الوزير الاول عبد المالك سلال، الذي تطرق معه خاصة الى المسائل المرتبطة بالوضع في افريقيا، وسير الهيئات الافريقية و ذلك عشية انعقاد القمة الـ28 للاتحاد الافريقي .