قرين أولوية قطاع الاتصال هو تعميم التلفزيون الرقمي الأرضي

أعلن وزير الاتصال، حميد قرين، اليوم الخميس، أن أولوية قطاعه في سنة 2017 هي تعميم التلفزيون الرقمي الأرضي وتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.وقال قرين على أمواج الإذاعة الوطنية إن نسبة تغطية التراب الوطني بالتلفزيون الرقمي الأرضي ستصل عن قريب إلى 95 بالمائة، ويبقى فقط أن تكون أجهزة التلفزيونات في البيوت مزودة بهذه التكنولوجيا.ذكر الوزير أنه لاحظ خلال زيارة قام بها لبشار سنة 2014 بأن السكان المحليين يلتقطون إذاعات أجنبية أكثر منه إذاعة الساورة، موضحا أنه انطلاقا من هذه الملاحظة تم وضع إستراتيجية تقوم على رفع الترددات للقضاء على نقاط الظل في مجال البث الاذاعي، مشيرا إلى أنه سجل خلال زيارة أخرى قام بها في مارس 2016 أن الأمور تتقدم في الاتجاه الذي تم تحديده.أما بخصوص المطابع والمشاكل والصعوبات التي تواجه من ذلك الصعوبات المالية كشف قرين أنه أمر هذه الأخيرة بتنويع منتجاتها من خلال طبع علاوة عن الجرائد كتب ومطويات وغيرها.