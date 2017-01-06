السفارة الأمريكية بالجزائر تتحفظ على ملف طلبات التأشيرة

تحفظت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك على التعليق حول موضوع طلب التأشيرة نحو أمريكا والإجراءات الجديدة التي تخص التصريح بجميع الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا بعد الكم الهائل من التساؤلات التي وردت إليها من قبل الجزائريين.

وفي تغريدة لها على تويتر أكدت بولاشيك أن القوانين الأمريكية ذات درجة كبيرة من السرية وتمنعها من أي تعليق. يذكر ان الفريق الإنتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب طلب من السفراء الذين عينهم الرئيس السابق باراك أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب أي 20 من شهر جانفي.