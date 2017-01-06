4 جرحى في حادث مرور بتيسمسيلت

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور، وقع ليلة أمس الخميس، بشطر الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي العيون وثنية الحد تيسمسيلت، حسبما علم اليوم الجمعة، لدى مصالح الحماية المدنية. ونجم الحادث، الذي وقع بمنطقة البراكة بلدية العيون، عن اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين، كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص من بينهم امرأة 55 سنة، وشاب 23 سنة، بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد. ووفق مصدر طبي، من نفس المؤسسة الاستشفائية فان حالة المصابين، استلزمت نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية البليدة.