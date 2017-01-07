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بالفيديو الجزائريون يسخرون من ارتفاع أسعار الموز

  • 07/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو الجزائريون يسخرون من ارتفاع أسعار الموز تحميل الملف


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موضوع : بالفيديو الجزائريون يسخرون من ارتفاع أسعار الموز
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تعقيب
1 بوكوحرام الجزائر 2017/01/07
لا ناكل الموز ونقاطعه..ومن يشتري الموز بهذا الثمن فهو عدو الشعب وعدو الله ولعنة الله عليه اينما حل ..
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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