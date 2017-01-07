بالفيديو بوجمعة طلعي للنهار..أسباب حادث المسيلة مجهولة لحد الساعة

قدم وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، تعازيه لعائلات ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين في المسيلة، متمنيا اللشفاء العاجل للجرحى الأخرين الذي يتم التكفل بهم من قبل المسؤولين المحليين للولاية.

وأكد الوزير بوجمعة طلعي، في تصريح للنهار، اليوم السبت، أن أسباب الحادث لم تعرف لحد الساعة، بدقة، موضحا أنهم في اتصال دائم مع المسؤولين المحليين للدرك الوطني لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه.