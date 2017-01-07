انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 12.33 بالمائة

كشف مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش، أن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المطبقة بين 2007 و2015 مكنت من محو أمية أزيد من مليوني شخص أمي لا يعرف أبجديات القراءة والكتابة والحساب، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى استراتية جديدة بين 2015 و2024 تنفيذا للتوصيات الإقليمية والعالمية.

وقال خربوش، اليوم السبت في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "الإستراتيجية التي اشتركت فيها قطاعات عدة وتجند لها نحو 12 ألف عون متعاقد مكلفين بمحو الأمية واستهدفت النساء والفتيات خاصة في المناطق الريفية والشريحة العمرية بين 15 و 49 سنة، مكنت من تحقيق نتائج باهرة في محو الأمية وخفض نسبة هذه الآفة إلى 12.33 بالمائة بعد أن كانت في حدود 22.3 بالمائة قبل سنوات قللية. وأشار المتحدث إلى أن هذه الإستراتيجية، مكنت من " تحرير حوالي مليوني و200 ألف أمي كانوا لا يعرفون أبجديات القراءة والكتابة والحساب. كما خفضت نسبة الأمية في الجزائر إلى 12.33 بالمائة بعدما كانت في آخر إحصاء قام به الديوان الوطني للإحصاء عام 2008 حوالي 22.3 بالمائة".وأضاف:" من بين النتائج التي حققتها الإستراتيجية أيضا بالتنسيق مع جميع الفاعلين بالوسط الجمعوي، إدماج المتحررين من الأمية في التكوين المهني ومواصلة التعليم عن بعد. كما تم إدماج 1175 دارس في التعليم النظامي، و9546 دارسا في التعليم عن بعد فضلا عن وجود حالات حصل أصحابها على شهادات الليسانس والماستر، "وكنا احتفينا بهم في جيجل وسكيكدة وغيرهما".