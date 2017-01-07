فرق عبدة الشيطان في الجزائر وقانونيون يدقّون ناقوس الخطر

في الوقت الذي تحضر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمشروع قانون جديد يكافح التطرف الديني، حذّر قانونيون من فرق تدعى "عبدة الشيطان" تقوم باستدراج الشباب سريا.

ويرى أهل الاختصاص أن القانون الجديد لا بد أن يشمل هذه الجماعات السرية، التي تروّج لطقوس وأفكار شيطانية غريبة عن مجتمعنا، حيث قال المحامي ابراهيم بهلولي، في تصريح للنهار، أن هناك بعض الفرق الشبانية ممن نظموا أنفسهم في شكل جمعيات، تعمل في الخفاء من أجل زعزعة استقرار البلاد على غرار فرقة " عبدة الشيطان". ومن الجانب القانوني، أضاف ذات المتحدث، "أن الدستور يعطي حرية المعتقد ولكن ليس كل معتقد بدين، وهذه الطوائف التي جاءت بجملة من الأفكار ، تريد التوسع في الجزائر بجملة من الممارسات والطقوس التي لا تمت بالدين الإسلامي أو الكتب السماوية بصلة". كما دعا بهلولي المشرع، إلى التدخل العاجل للحد من خطورة انتشار هذه التصرفات وسط المجتمع الجزائري. وعن العوامل التي يمكن أن تكون سببا في الحد من هذه الظاهرة ، أوضح المختص في علم النفس والتنمية البشرية، ساعد لعرابة للنهار، أن الأولياء يلعبون دورا هاما، حيث بتربيتهم الصالحة يمكن أن يساعدوا أبنائهم في عدم الدخول داخل متاهة هذه الفرق، تابعا "ثم يأتي دور الإمام الذي يلعب دورا في التربية والوعظ ثم الشارع والمدرسة .. هؤلاء الأربعة كلّهم مسؤولين بتنشأة شباب واعي وناضج.