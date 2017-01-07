7 قتلى و28 جريحا في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 28 آخرون بجروح، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في 16 حادث مرور وقع على مستوى 14 ولاية، حسبما أعلنته مصالح الدرك الوطني في بيان لها اليوم السبت.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تسجل أثقل حصيلة بولاية بسكرة، حيث أودى حادث مرور وقع بمنطقة زريبية الواد، إلى وفاة شخص وإصابة 5 آخرين. كما سجلت ذات المصالح، وفاة شخص في حادث مرور وقع بمنطقة الصمعة بولاية البليدة، بينما تم تسجيل حادثي مرور وقع بمنطقتي حمام بوزيان وعين عبيد بولاية قسنطينة، خلفا إصابة 4 آخرين بجروح. كما تم تسجل حادث مرور بمنطقتين منفصلتين بولاية سطيف، اسفرا عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بجروح. كما سجلت مصالح الدرك الوطني، بكل من ولاية تلمسان، وعين تموشنت، ومستغانم، وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.