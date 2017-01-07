حوادث المرور تقتل 21 شخصا في ظرف 48 ساعة

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مناطق مختلفة من الوطن، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 10 أشحاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين بسكرة والجزائر العاصمة على مستوى الطريق رقم 46 بالمكان المسمى الشرماط، بلدية أولتان، دائرة بوسعادة. كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل25 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة. وسجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخص مختنقا بهذا الغاز بولاية ميلة بالمكان المسمى مشتة عين الجنب ببلدية مينار زارزة.