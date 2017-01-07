حجز 45 قنطارا من الموز المهرب بباتنة

تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية عين جاسر بولاية باتنة من توقيف شخص وحجز 45 قنطار من الموز المعد للتهريب حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف البيان ، أن عناصر الدرك تمكنوا من توقيف شخص يدعى( أ.م) يبلغ من العمر 35 سنة كان يقوم بنقل 4500 كيلوغرام من الموز على متن شاحنة موجهة للتهريب.

وقد تم بلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة الذي أمر بفتح تحقيق في القضية ، في حين تم وضع البضاعة المحجوزة لدى قباضة الجمارك ببئر العاتر.