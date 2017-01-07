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حجز 45 قنطارا من الموز المهرب بباتنة

  • 07/01/2017
  • النهار اون لاين
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حجز 45 قنطارا من الموز المهرب بباتنة تحميل الملف

تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية عين جاسر بولاية باتنة من توقيف شخص وحجز 45 قنطار من الموز المعد للتهريب حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف البيان ، أن عناصر الدرك تمكنوا من توقيف شخص يدعى( أ.م) يبلغ من العمر 35 سنة كان يقوم بنقل 4500 كيلوغرام من الموز على متن شاحنة موجهة للتهريب.

وقد تم بلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة الذي أمر بفتح تحقيق في القضية ، في حين تم وضع البضاعة المحجوزة لدى قباضة الجمارك ببئر العاتر.

موضوع : حجز 45 قنطارا من الموز المهرب بباتنة
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تعقيب

2017/01/07
فهمونا وين هذا حكموه في عين جاسر ولاتة باتنة او في بئر العاتر ولاية تبسة
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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