حجز أزيد من 80 كلغ من الكيف وأقراص مهلوسة بتلمسان

قامت مصالح الدرك الوطني في نهاية الأسبوع الجاري بحجز بالقرب من المناطق الحدودية بتلمسان أزيد من 80 كلغ من الكيف المعالج خلال عمليتين متفرقتين حسبما علم اليوم السبت لدى هذا السلك النظامي.

وقد تمت العملية الأولى خلال دورية لعناصر الدرك للفرقة الإقليمية للبويهي علي الطريق الوطني 99 الرابط بين العريشة وبني بوسعيد، حيث تم استرجاع 3 أكياس بلاستيكية تحتوي على 79 كلغ و40 غرام من الكيف المعالج تركها مهربو المخدرات وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى فتح تحقيق حول هذه القضية .

ومن جهة أخرى و بعد توصلها إلى معلومات وبمقتضى أمر بالتفتيش أوقف عناصر فرقة مغنية رجل يبلغ 34 سنة وحجزت بمنزله 3 كلغ من الكيف المعالج و98 قرصا مهلوسا. كما تم بعد مواصلة التحريات توقيف شريكه البالغ من العمر 31 سنة حسبما أضاف نفس المصدر الذي أشار إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا.

ومن جهة أخرى أوقف عناصر الدرك للفرقة الإقليمية لبوغرارة خلال حاجز للمراقبة على الطريق الوطني 35 الرابط بين مغنية وتلمسان ثلاثة مهاجرين سريين من الساحل الإفريقي كانوا على متن حافلة متجهة إلى تلمسان.