توقيف رعية مالي قام بالنصب والاحتيال على شخص بمعسكر

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر يوم الخميس الماضي رعية من جنسية مالية مشتبه في قيامه بجريمة النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور، حسبما علم خلية الإعلام للأمن الولائي.

وحسب نفس المصدر فإن المشتبه فيه نسبت إليه تهمة النصب والاحتيال في حق أحد المواطنين بمدينة معسكر متبوع بالتزوير واستعمال المزور، حيث حاول بداية الأسبوع الجاري سلب الضحية مبلغا ماليا بالعملة الصعبة موهما إياه بانتظار طرد مالي من بلاده لشراء مسكن يعرضه الضحية للبيع.

وقام عناصر فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الضحية بنصب كمين للمشتبه فيه وتوقيفه بمحطة نقل المسافرين للمدينة حيث ضبط بحوزته وثائق إدارية مقلدة استعملها في محاولة النصب على الضحية ليقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر أين صدر أمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي.