قتيل وجريحان في اصطدام سيارة بشاحنة في إيليزي

لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران بجروح طفيفة في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة بإقليم بلدية إيليزي، حسبما استفيد اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدينة.

ووقع الحادث بالنقطة الكيلومترية 60 على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين مدينة إيليزي وجانت إثر اصطدام عنيف بين مركبة سياحية وشاحنة لنقل البضائع مما أسفر عن وفاة شخص بعين المكان وإصابة إثنين آخرين بجروح خفيفة حيث تم نقل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بعاصمة الولاية ونقل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية حسب المصدر.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.