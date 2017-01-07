محمد السعيد: الوطن مقدس والجزائر موحدة

دعا الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد السعيد بلعيد اليوم السبت بتمنراست إلى ضرورة وضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، مؤكدا أن الوطن مقدس والجزائرموحدة في ظل المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن المرابطين بالحدود لحماية البلاد وفي مقدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي داعيا إلى الإلتفاف حولها.

و حث محمد السعيد خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة بوسط مدينة تمنراست على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية التي كانت مطلبا أساسيا لثورة التحرير المجيدة، وانتهاج سياسة التوازن الجهوي التي أتت بثمارها في سنوات سابقة.