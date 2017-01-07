بريطانيا تكون الكفاءات المهنية في قطاع التربية

انطلقت، اليوم السبت، بثانوية الرياضيات بالقبة الدورة التكوينية الأولى لفائدة مفتشي التربية، ضمن سلسلة مكونة من ثلاث دورات تندرج في إطار التعاون الجزائري-البريطاني.

وأوضحت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن هذه الدورات التكوينية تهدف إلى المساهمة في تحسين الأداء المهني للمفتشين المكونين عن طريق تعزيز خبرتهم في مجال مرافقة الأساتذة، وستتوج هذه الدورات، التي تمتد كل واحدة منها على مدار خمسة أيام، بصياغة مرجعية للكفاءات المهنية يشرف عليها خبراء بريطانيون وجزائريون لتستغل في مجالات التخطيط والقيادة والتقييم.

ويمس هذا التكوين حسب الوزيرة الجانب المنهجي الذي يسمح للمفتشين بتكوين الأساتذة الجدد.

بدوره، أكد السفير البريطاني على أهمية التعاون والتنسيق بين المكونين الجزائريين والبريطانيين في مجال التربية والتعليم، معتبرا أن هذا التعاون ضروري لمواجهة تحديات القرن، لا سيما من الجانب الإقتصادي.

الجدير بالذكر، أن الدورة الاولى من هذا التكوين تمتد من 8 إلى 12 جانفي والثانية من 12 الى 16 فيفري، فيما تكون الدورة الثالثة من 19 الى 23 مارس 2016.