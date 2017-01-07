20 قتيلا و20 جريحا في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حتفهم في حوادث مرور وقعت على مستوى ثلاث ولايات من الوطن "المسيلة وغرداية ومعسكر" اليوم السبت فقط في حصيلة مأساوية تدل على حجم هذه الظاهرة التي أخذت ابعادا مقلقة.

وقد سجلت أثقل حصيلة بوفاة 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين على مستوى ولاية المسيلة إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين بسكرة والجزائر العاصمة.

كما سجلت ولاية غرداية حادثا خطيرا أودى بحياة 7 أشخاص وإصابة شخص واحد. ووقع الحادث اثر اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة نصف مقطورة. هذا وارتفعت حصيلة هذا اليوم بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في حادث مرور خطير وقع بولاية معسكر اثر اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة أجرة.

اخذت ظاهرة حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة ابعادا مقلقة بالرغم من عديد الدعوات للحيطة واحترام قانون المرور التي تطلقها مختلف المصالح المختصة. ففي سنة 2015 سجل 35.199 حادث مرور أودى بحياة 4.610 شخص وإصابة 55.994 في حين تم خلال الأشهر ال11 الأولى من 2016 تسجيل 27.168 حادثا أدت إلى وفاة 3.718 شخصا و جرح 41.544 آخرين حسب معطيات المصالح المختصة. وفضلا عن الخسائر البشرية تكبد حوادث المرور الخزينة العمومية زهاء 100 مليار دج.