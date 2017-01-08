بالفيديو ضحايا انقلاب حافلة في المسيلة يكشفون سبب الحادث بالتفصيل

كشف العقيد بشير صالحي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني في المسيلة، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية المسيلة، حيث قال في تصريح للنهار، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة مما أدى بها للإنقلاب، مشيرا أنه تم الإستعانة بخبراء في حوادث المرور من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث الذي خلف 10 قتلى و 12 جريحا.

ومن جهته، أكد أحد ضحايا الحادث، أن السائق خرج من الخط القانوني لتظهر أمامه شاحنة، قبل أن يعود بسرعة كبيرة مما أدى إلى انقلاب الحافلة، فيما قال آخر إن السائق كان يسير بسرعة زائدة.