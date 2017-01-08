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بالفيديو ضحايا انقلاب حافلة في المسيلة يكشفون سبب الحادث بالتفصيل

  • 08/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو ضحايا انقلاب حافلة في المسيلة يكشفون سبب الحادث بالتفصيل تحميل الملف

كشف العقيد بشير صالحي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني في المسيلة، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية المسيلة، حيث قال في تصريح للنهار، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة مما أدى بها للإنقلاب، مشيرا أنه تم الإستعانة بخبراء في حوادث المرور من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث الذي خلف 10 قتلى و 12 جريحا.

ومن جهته، أكد أحد ضحايا الحادث، أن السائق خرج من الخط القانوني لتظهر أمامه شاحنة، قبل أن يعود بسرعة كبيرة مما أدى إلى انقلاب الحافلة، فيما قال آخر إن السائق كان يسير بسرعة زائدة.

 

 


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موضوع : بالفيديو ضحايا انقلاب حافلة في المسيلة يكشفون سبب الحادث بالتفصيل
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تعقيب

2017/01/08
كل الاسباب التي تؤدي الى الحوادث سببها السواق المتفرعنين على الشعب المسكين لما تتكلم مع السائق وتقول له بالعقل ياخويا يحب ياكلك ويزيد في السرعة ا من جهة ومن اخر ى لا يوجد ردع للسواق من طرف الحكم..الشعب كروهوه المسؤولين تشكي في السائق ومن بعد يقولك انا هنا دز معهم ...والله العظيم في الاسبوع الفائت شاب مع امرأة وكانهما لوحدهما يفعل معها امام الناس ولما تكلموا الركاب الشاب قعد يسب الحمدلله كان في الحافلة شرطي بزي مدني حبس الكار واخذه الى مقر الشرطة ولكن جاء هو والمرأة وكانهما اسياد..فقط سكت من الكلام البذئء
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  • عريض
  • مائل
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