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بالفيديو حادث مرور على المباشر لإمرأة تقود بطريقة جنونية في بسكرة

  • 08/01/2017
  • النهار اون لاين
  • 20661
  • 7
بالفيديو حادث مرور على المباشر لإمرأة تقود بطريقة جنونية في بسكرة تحميل الملف

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لحادث مرور على المباشر، حيث تظهر المشاهد سيارة تسير بسرعة زائدة.

وحسب ما جاء في تعليق الفيديو، الذي نشرته صفحة حوادث المرور في الجزائر، فإن السيارة تعود لإمرأة يعتقد أنها كانت تقود بحالة سكر. وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وأطلق الفايسبوكيون موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة، فمنهم من تأسف للحادث ومن هم من راح يلوم صاحب الفيديو على عدم مساعدته لها. 


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موضوع : بالفيديو حادث مرور على المباشر لإمرأة تقود بطريقة جنونية في بسكرة
3.67 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار
3.67

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(7 )

تعقيب
1 RDA ZGH ALGERIE 2017/01/08
قد يكون صاحب الفيديو ارهبها و اصبحت منشغلة به لا بالسياقة
0
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الصح افا
2017/01/08
بنات الرعيان كي تشبع تهيج
0
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2017/01/08
لصوص
0
تعقيب

2017/01/08
هذه هي الحضارة و الثقافة التي استوردتموها من فرنسا.
0
تعقيب

2017/01/08
خافت منهم حسبتهم ارهابيين
0
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6 وناس France 2017/01/08
هل هذا موقف يستدعي الضحك منتهى الغباء
0
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7 أمين تلمسان الجزائر 2017/01/08
الحرية التي اعطيت للمرأة في الجزائر وخروجها بمنتهى الوقاحة هي سبب مأسي الجزائر لقد تخلت المرأة في الجزائر عن أنوثتها ودخلت في عالم الفساد من كل الابواب وهذا سبب لنا متاعب وأزمات لاحلا لها الا بالرجوع الى الدين الاسلامي الصحيح المبني علي الوسطية التي لاغلو فيها ولا تطرف وفي الاخير نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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