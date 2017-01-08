بالفيديو حادث مرور على المباشر لإمرأة تقود بطريقة جنونية في بسكرة

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لحادث مرور على المباشر، حيث تظهر المشاهد سيارة تسير بسرعة زائدة.

وحسب ما جاء في تعليق الفيديو، الذي نشرته صفحة حوادث المرور في الجزائر، فإن السيارة تعود لإمرأة يعتقد أنها كانت تقود بحالة سكر. وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وأطلق الفايسبوكيون موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة، فمنهم من تأسف للحادث ومن هم من راح يلوم صاحب الفيديو على عدم مساعدته لها.