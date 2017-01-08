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شابخ.. أطراف تسعى لعرقلة عمل وزيرة التربية

  • 08/01/2017
  • النهار أون لاين
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شابخ.. أطراف تسعى لعرقلة عمل وزيرة التربية تحميل الملف

كشف الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، أن الإتحادية ليست مع إلغاء ملف التقاعد النسبي، مشيرا أن السبب في إلغاء هذا الأخير هو العجز الذي يمر به الصندوق الوطني للتقاعد.

وقال شابخ خلال استضافته على قناة النهار اليوم الأحد، أن هناك أطراف في قطاع التربية تسعى إلى عرقلة عمل وزيرة التربية نورية بن غبريت، وعن الإحتجاجات التي قام بها التلاميذ قبل العطلة للمطالبة بأخذ 15 يوما بدلا 10 أيام، قال شابخ أن مثل هذه التصرفات يمكنها أن تشعل الفتنة في الجزائر.

 


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موضوع : شابخ.. أطراف تسعى لعرقلة عمل وزيرة التربية
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