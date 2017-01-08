مقتل 60 شخصا خلال الأسبوع الأول من 2017 في حوادث مرور

لقي 60 شخصا حتفهم فيما أصيب 387 جريح، جراء وقوع 223 حادث مرور، خلال الأسبوع الأول من سنة 2017، حسب ما جاء في بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأضاف البيان أن حوادث المرور عرفت نقصا قدر بـ 87 حادثا، 10 قتلى و152 جريح مقارنة بالسنة الماضية أين تم تسجيل 310 حادث، 70 قتيل، 539 جريح سنة .2016

وسجل يوم السبت07 جانفي 2017 أكثر ضحايا بـ وفاة 25 شخصا، و86 جريح ، الذي عرف حركية كبيرة تزامنت مع نهاية العطلة الشتوية .

كما تشير إحصائيات الدرك الوطني –يضيف البيان- أن مركبات النقل الجماعي للمسافرين و مركبات نقل البضائع كانت السبب في تسجيل العدد الكبير من الضحايا.