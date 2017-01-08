إنقاذ 8 أشخاص تعرضوا إلى اختناق وحروق في حوادث منزلية بغليزان

أنقذ أعوان الحماية المدنية بغليزان، 8 أشخاص تعرضوا إلى اختناق وحروق في ثلاثة حوادث منزلية وقعت مساء أمس السبت، بإقليم الولاية حسبما علم اليوم الأحد من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم يوسف شايب الدور أن أعوان الحماية تدخلوا مساء أمس لإجلاء 4 أفراد من عائلة واحدة ( ثلاثة أطفال وامرأة) يقطنون بالقطب الحضري الجديد لغليزان تعرضوا إلى اختناق بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء بالمنزل. وقد تم نقل الضحايا الأربعة 4 إلى 40 سنة الذين أصيبوا بضيق في التنفس إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان . كما تعرض 4 أشخاص آخرون من عائلتين إلى حروق من الدرجة الأولى جراء اشتعال قاروراتي غاز بوتان بمسكنيهما الواقعين بدوار " المرسلي " و حي 144 مسكن ببلدة المطمر . و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية للضحايا 22 إلى 67 سنة الذين أصيبوا بحروق خطيرة على مستوى الرأس واليدين والرجلين ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان.