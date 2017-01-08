تبون عن أعمال العنف في حيدرة..كلّها تمت في قمامة مشتعلة

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أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تحت رقم 16 – 320 المؤرخ في 13 ربيع الأول الموافق لـ 13 ديسمبر 2016، يحدد
هاجم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس السبت، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، في حديثه حول
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك الجزائرية تعمل على تطبيق ترتيبات العملية الخاصة بتسقيف نسب الفوائد
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤخرًا عبر بوابتها الالكترونية عن إطلاق نسخة جديدة، من وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين، لحسن سير
بدأ العاملون، في مترو أنفاق لندن إضرابا عن العمل، اليوم الأحد، لمدة 24 ساعة، بداية من الساعة السادسة مساءا بتوقيت
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