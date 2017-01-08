اضطراب جوي على المناطق الشمالية بداية من ليلة الثلاثاء

كشفت المكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، عن قدوم اضطراب جوي ابتداءا من ليلة الثلاثاء.

وقالت بن رقطة في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أن الإضطراب الجوي سيمس كل المناطق الشمالية للوطن مع احتمال وصوله للمناطق الغربية الداخلية وكذلك الوسطى للوطن. وأضافت المتحدثة أن الإضطراب الجوي سيكون من متوسط النشاط إلى نشيط، مع تساقط أمطار معتبرة محليا خاصة على المناطق الغربية وهذا ليلة الثلاثاء، لينتقل تدريجيا إلى المناطق الوسطى والشرقية.