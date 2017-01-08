الجيش يعثر على 20 مخبأ للإرهاب ويدمر مدفعا في عين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى، أمس السبت، من كشف وتدمير 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا و3 قنابل تقليدية الصنع، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أوقفت بارون مخدرات كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـأربعة 4 قناطير من الكيف المعالج. كما ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية أخرى تُقدر بـ 46.4 كيلوغرام.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 11 مهربا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع ومعدات تفجير و5 أجهزة كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط و1500 لتر من الوقود، في حين تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من ورقلة، وتلمسان وغليزان، وفقا لذات البيان.