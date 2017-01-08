الجيش يعثر على 22 قطعة سلاح داخل مخبأ في تينزواتين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية على الشريط الحدودي قرب تينزواتين، أمس السبت، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 22 قطعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان، أن الاسلحة التي تم إكتشافها تثمتل في : قذيفة هاون عيار 60 ميليمتر، ورشاشين عيار 12.7 ملم، ورشاش من نوع PKT، وبندقية رشاشة FMPK، و9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و4 بنادق تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات. وأشار البيان، إلى أن هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.