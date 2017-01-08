وفاة طفلان وإصابة 3 آخرين جراء اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون في تلمسان

توفي طفلان، ودخول ثلاثة أشخاص آخرون من عائلة واحدة في غيبوبة، بمصلحة الانعاش للمستشفى الجامعي لمدينة تلمسان جراء تعرضهم، أمس السبت، للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر من خلية الاتصال للحماية المدنية، أنه فور تلقي اتصال هاتفي من أحد المواطنين للتبليغ عن الحادث الذي وقع بحي عين دفلة بدائرة شتوان تدخل أعوان الحماية الذين تمكنوا من اجلاء على جناح السرعة الأبوين (36 و 27 سنة) و الطفل الثالث (4 سنوات) ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج المكثف حيث يوجدون في غيبوبة تامة. كما تم نقل المتوفيين (1 و 7 سنوات) الى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الاستشفائية .