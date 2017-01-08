بن غبريت..لم يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة في مسابقة التوظيف لسنة 2017

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأحد، أن مصالحها "لم تحدد بدقة" بعد عدد المناصب الشاغرة في القطاع التي سيتم على أساسها تحديد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي لسنة 2017.

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش اليوم العربي لمحو الأمية أن " عدد المناصب التي سيتم فتحها في مسابقة التوظيف لسنة 2017 ، لم تحدد بدقة بعد " مبرزة أن "العدد وصل حاليا إلى 5000 منصب على الأقل تم فيها توظيف أساتذة بصيغة التعاقد". و اعتبرت بن غبريت أن الملتقيات الجهوية ما تزال متواصلة، وسيتم على ضوءها تحديد عدد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي . وقالت في هذا الشأن أن "تحديد تاريخ المسابقة والمناصب المفتوحة بها يتطلب جمع اكبر عدد من المعطيات، معبرة عن أملها في أن يتم تنظيمها في أقرب وقت ".

وفي ردها عن سؤال حول تهديد تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، بتنظيم اعتصام وطني واعتصامات جهوية في 28 جانفي الجاري، في اجتماعه المنعقد أمس السبت دعت الوزيرة الشريك الإجتماعي و كل الموظفين، إلى "الإلتزام بروح الحكمة والمسؤولية " لا سيما و أن الحكومة -كما قالت- " حققت جوهر الإنشغالات التي كانت مطروحة في قطاع التربية الوطنية". وأضافت أن هذه المكاسب سمحت بـ " تحسين الظروف الإجتماعية و مهنية" لكل موظف في القطاع ، مؤكدة بالمناسبة أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الإجتماعي ستنطلق في غضون عشرة (10 أيام). و بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن يناير من كل سنة أكدت بن غبريت أن الإستراتيجية الوطنية لمحو الامية ( 2007-2016) التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و التي رصد لها اموالا كبيرة ستحضى خلال السنة الجارية باجراء "دراسة تحليلية"حولها . كما اعتبرت أن هذه السنة تعد بمثابة " مرحلة انتقالية " للديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار وكل الجمعيات التي شاركت في تنفيذ هذه الإستراتيجية. و حسب أرقام الديوان سمحت الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بتعليم 2.226.000 شخص في المعلومات القاعدية في القراءة والكتابة والحساب . و اعتبر الديوان أنه بالرغم من "ايجابية" هذه الأرقام, إلا أن قرابة 4.000.000 جزائري محروم من هذا الحق الحيوي.