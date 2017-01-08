اللواء عبد الغني هامل.. 39 شرطيا أصيبوا في أحداث بجاية الأخيرة

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أنه أصيب 39 شرطيا خلال الاحداث الاخيرة بولاية بجاية، موضحا أن قوات الشرطة ببجاية أظهرت احترافية عالية ومهنية كبيرة في التصدي لتلك المناوشات، حيث لم يتم تسجيل أية حالة تجاوز وسط المواطنين.

جاء ذلك من خلال الرسالة التي حملها وفد من إطارات سامية بقيادة السيد المفتش العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر، أوفدها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني إلى ولاية بجاية لتفقد حالة أفراد الشرطة الذين جرحوا جراء أداء مهامهم في حفظ أمن الأشخاص والسهر على سلامة الممتلكات، والمتواجدين على مستوى مستشفى المدينة.

وبالمناسبة، ذكر ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني والإطارات المرافقة له، أفراد الشرطة بتوصيات وتعليمات اللواء عبد الغاني هامل بضرورة تعزيز العمل الجواري واحترام حقوق الإنسان في إطار قوانين الجمهورية والتنظيمات المعمول بها والتعليمات القيادية، خلال أداء المهام في حفظ الأمن وإشراك المواطن في العملية الأمنية.

وأكد في هذا الصدد أن قوات الشرطة ببجاية أظهرت احترافية عالية ومهنية كبيرة في التصدي لتلك المناوشات، حيث لم يتم تسجيل أية حالة تجاوز وسط المواطنين، في حين سجل جرح 39 رجل شرطة، كانت نتاج تضحياتهم وتفانيهم في أداء مهامهم لحماية الأشخاص والممتلكات، هذه التضحيات لاقت استحسان ورضا المجتمع المدني بولاية بجاية، حسب بيان للمدبرية العامة للأمن الوطني.

كما أشاد ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني، المفتش العام للأمن الوطني والوفد المرافق له بالمواقف المشرفة والايجابية التي أظهرها مواطنو الولاية وممثلو جمعيات المجتمع المدني الحس المدني الراقي الذي مكن من تجنب تلك التصرفات السلبية مع شجبها.