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إعادة اسكان 100 عائلة الثلاثاء المقبل بقسنطينة

  • 08/01/2017
  • ياسين مبروكي
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إعادة اسكان 100 عائلة الثلاثاء المقبل بقسنطينة تحميل الملف

سيتم يوم الثلاثاء المقبل ترحيل 100عائلة تقطن بالبيوت القصديرية في منطقة الاقواس الرومانية بقسنطسنة ، وقال المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري  بقسنطينة عبد الغني ذيب  صبيحة الأحد، أن جميع التدابير والاجراءات قد تم ضبطها من خلال تقديم التسهيلات والترتيبات المتعلقة بعملية الترحيل ، خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي وكل الامكانيات  الازمة لاتمام العملية بنجاح .

وتتم عملية ترحيل العاءلات نحو المدينة الجديدة علي منجلي التي برمجت بها العديد من البرامج السكنية وبمختلف الصيغ منذ سنوات ، وقال السيد عبد الغني ذيب بان مدينة علي منجلي قد استقطبت خلال سنة 2016 ما يقارب 5  الاف عائلة قادمة من مختلف بلديات ودوائر ولاية قسنطينة كالخروب وعين عبيد ...

موضوع : إعادة اسكان 100 عائلة الثلاثاء المقبل بقسنطينة
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