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قرّرت وزارة النقل والأشغال العمومية الإبقاء على التسعيرة الحالية الخاصة بنقل المسافرين على مستوى كافة أنماط النقل البري، مع تقديم امتيازات للناقلين تتمثل في تجميد منح رخص إستغلال بالنسبة للخطوط الجديدة، وكذا تقديم الإشهار لأصحاب سيارات الأجرة الذين سيستفيدون من إمكانية شراء السيارات المصنعة محليا بالتقسيط، كما أضافت الوزارة أنه سيتم اصدار تعليمة تسمح بمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية . كما التزمت الوزارة بمرافقة متعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لتقديم المساعدة بخصوص تجهيز سياراتهم المستغلة في هذا النشاط بتجهيزات سيرغاز. كما سيتم تنصيب فوج عمل لاعادة النظر في التدابير الخاصة بسن الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط.

موضوع : هذه هي الإمتيازات التي سيستفيد منها الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة

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