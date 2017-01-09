طلعي.. Chronotachygraphe تقنية جديدة للحد من حوادث المرور

كشف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، أنه سيقدم مشروع للحكومة للحد من حوادث المرور، وحسب تصريح الوزير للصحافة قال أن تقنية chronotachygraphe ستكون مثل الصندوق الأسود، حيث ستكون سرقة السائق مسجلة مشيرا أن هذه التقنية هي حل من الحلول لمكافحة إرهاب الطرقات. للإشارة عرف الأسبوع الأول من السنة الجديدة وفاة أزيد من 60 شخصا، وكانت أثقل حصيلة بولاية المسيلة أين وقع حادث مرور لحافلة لنقل المسافرين أين راح ضحيته 10 أشخاص. للتذكير أكد كل من وزير النقل ووزير الصحة في وقت سابق أن الوقاية من حوادث المرور هي قضية وعي جماعي تخص جميع المواطنين وكذا السلطات العمومية.