السفارة الأمريكية بالجزائر تطلق نظام جديد لطالبي التأشيرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن إنطلاق نظام جديد خاص بدفع تكاليف وبرمجة موعد لتقديم طلب التأشيرة.

وجاء في إعلان السفارة أن البرنامج الجديد، انطلق أمس الأحد 08 جانفي 2017، حيث سيتم تعبئة الإستمارة الإلكترونية 160 DS كما يستوجب التوجه إلى مكتب ARAMEX (مكتب الجزائر العاصمة، أو مكتب حاسي مسعود، أو قريبا مكتب وهران) لتسديد المبالغ المستحقة لطلب التأشيرة. وأضاف الإعلان أيضا أنه بمجرد دفع التكاليف اللازمة، سيقوم مكتب أرامكس بإصدار إيصال يسمح بجدولة موعد التأشيرة، كما يوجد مواعيد مفتوحة إبتداء ا من 02 فيفري 2017. للإشارة ومقابل دفع مبلغ إضافي صغير، ستمنح لطالبي التأشيرات خدمة تسليم جوازات سفرهم إلى عنوان من إختيارهم. الرجاء زيارة موقعنا لمزيد من المعلومات ذات صلة.