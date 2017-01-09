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تحديد هوية جثث الجزائريين ضحايا سقوط الطائرة المصرية

  • 09/01/2017
  • النهار اون لاين
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تحديد هوية جثث الجزائريين ضحايا سقوط الطائرة المصرية تحميل الملف

أفادت مصادر للنهار، أن السّلطات المصرية تمكّنت من تحديد هوية غالبية العائلة الجزائرية التي توفيت إثر سقوط طائرة مصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، حين كانت متوجهة من باريس نحو شرم الشيخ.

وحسب ذات المصادر، فإنه يمكن  لعائلتا الضحايا سعودي وبطيش، استقبال جثامين ذويهم بعد التّحقق من تحاليل الحمض النووي. ويجدر الذّكر، أن العائلة متكوّنة من الزوج بطيش فيصل البالغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية وادي سقان من ميلة، والزوجة سعودي نهى من مواليد 1988، حاملة لشهادة ليسانس في الترجمة، بالإضافة إلى الطّفلين محمد ذو العامين والنصف والرضيعة جمانة ذات الـ 7 أشهر. 

موضوع : تحديد هوية جثث الجزائريين ضحايا سقوط الطائرة المصرية
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تعقيب
1 بوكوحرام الجزائر 2017/01/09
تخلف كبير في دول العالم الثالث هذه الحادثة وقعت في العام الماضي ... العرب همهم الوحيد الثورات والقتل والفتن والرضوخ لدول العالم الاول والتفنن في جمع الاموال وتهريبها باي طريقة كانت ....
...يا مسؤولون اين تفرون فانكم ملاقوا ربكم وتعاقبون اشد العقاب ..... توبوا الى الله قبل فوات الاوان ...
0
تعقيب
النح لا
2017/01/09
من باريس الى مدينة الفساد المصرية ترم شيخ
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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