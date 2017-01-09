تحديد هوية جثث الجزائريين ضحايا سقوط الطائرة المصرية

أفادت مصادر للنهار، أن السّلطات المصرية تمكّنت من تحديد هوية غالبية العائلة الجزائرية التي توفيت إثر سقوط طائرة مصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، حين كانت متوجهة من باريس نحو شرم الشيخ.

وحسب ذات المصادر، فإنه يمكن لعائلتا الضحايا سعودي وبطيش، استقبال جثامين ذويهم بعد التّحقق من تحاليل الحمض النووي. ويجدر الذّكر، أن العائلة متكوّنة من الزوج بطيش فيصل البالغ من العمر 36 سنة ينحدر من بلدية وادي سقان من ميلة، والزوجة سعودي نهى من مواليد 1988، حاملة لشهادة ليسانس في الترجمة، بالإضافة إلى الطّفلين محمد ذو العامين والنصف والرضيعة جمانة ذات الـ 7 أشهر.